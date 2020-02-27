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Німеччині зросла кількість хворих коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     27.02.2020 - 09:27
Німеччині зросла кількість хворих коронавірусом
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Підтверджено понад 20 випадків зараження

У Німеччині знову зросла кількість заражених коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір німецького телеканалу ZDF.

Станом на 27 лютого кількість людей, що заразилися новим видом коронавірусу, в Німеччині становить 22. Останній випадок зараження небезпечним вірусом було зафіксовано у федеральній землі Північна Рейн-Вестфалія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині оголосили епідемію коронавірусу. Нові випадки зараження не мають зв'язку з Китаєм. Тоді у Німеччині було зареєстровано близько 20 випадків зараження коронавірусом.

Додамо, що кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 2800 осіб. Відомо про понад 82 тисячі випадків зараження коронавірусом. Найбільша кількість заражених зафіксована на материковому Китаї.

Також РБК-Україна писало, що міністр соціальних справ Естонії Танель Кийк заявив про підтвердження першого випадку зараження коронавірусом в країні. Вірусом захворів не громадянин країни, але чоловік проживає в Естонії на постійній основі.

Крім того, перший випадок зараження коронавірусом було зафіксовано в Данії. Заражена людина нещодавно повернулася в країну після відпочинку на гірськолижному курорті на півночі Італії.

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