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Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 2800

Новини » Надзвичайні події     27.02.2020 - 09:05
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 2800
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

Кількість заражених коронавірусом перевищила 82 тисячі

Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 82 тисячі осіб, зафіксовано понад 2800 летальних випадків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

За даними видання, кількість заражених коронавірусом, зафіксованих на території материкового Китаю та за його межами, зросла до 82 138 осіб. Кількість летальних випадків у всьому світі становить 2801.

Різкий спалах коронавірусу фіксують у Південній Кореї та Італії. У Південній Кореї коронавірусом вже заразилися 1595 людей, померло - 13 хворих. В Італії кількість інфікованих продовжує зростати, наразі підтверджено 447 випадків, ще 12 випадків - летальні.

Нагадаємо, раніше міністр соціальних справ Естонії Танель Кийк повідомив про підтвердження першого випадку зараження коронавірусом COVID-19 в країні. Вірусом захворів не громадянин Естонії, але він проживає в країні на постійній основі.

Також перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 було зафіксовано в Данії. Інфікований нещодавно повернувся в країну після відпочинку на гірськолижному курорті на півночі Італії.

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