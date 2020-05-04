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У Німеччині рівень відтворення коронавірусу дозволяє послабити карантин

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 13:59
У Німеччині рівень відтворення коронавірусу дозволяє послабити карантин
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Цей рівень становить 0,74, що нижче ризикованих значень при ослабленні карантину

Міністерство охорони здоров'я Німеччини заявило, що рівень відтворення коронавірусу дозволяє послабити карантин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Нині, за оцінками міністра охорони здоров'я Йенса Спана, рівень відтворення коронавірусу в Німеччині в середньому становить 0,74.

"Влада уважно стежить за цією швидкістю, щоб з'ясувати, чи послабити обмеження на коронавірус. Експерти громадської охорони здоров'я стверджують, що рівень 1 або вище утруднить ослаблення обмежень, що вводяться через уповільнення поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині почався другий етап ослаблення карантину. У деяких регіонах країни відкрилися школи, церкви та торгові центри. Терміни введення послаблень у спорті будуть обговорюватися 6 травня.

Як повідомляло РБК-Україна, в Німеччині 75% людей, які заразилися коронавірусом, вже перемогли хворобу. Влада заявляє, що взяли епідемію в країні під контроль.

При цьому уряд Німеччини продовжило як мінімум до 14 червня застереження щодо туристичних поїздок за кордон через пандемію.

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