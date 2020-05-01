У Німеччині 75% хворих вилікувались від COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У країні зафіксували 163 тисячі випадків коронавірусу

У Німеччині 75% заразилися коронавірусом вже перемогли хворобу, всього в країні зафіксовано 163 009 випадків COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зафіксованих випадків в країнах світу.

Так, у країні 27 січня зареєстрували перший випадок захворювання коронавірусом, а станом на ранок 1 травня, в Німеччині вже 163 009 випадків COVID-19.

При цьому 123 501 пацієнт вже одужав, а 6623 померли.

Нагадаємо, раніше в Німеччині прийняли рішення про послаблення карантинних обмежень, введених за пандемії коронавіруса. Було домовлено про поетапне відкриття шкіл та відновлення спортивних заходів. Терміни введення послаблень будуть обговорюватися 6 травня.

Також РБК-Україна писало, що уряд Німеччини продовжило як мінімум до 14 червня застереження щодо туристичних поїздок за кордон через пандемію.

Крім цього, відновлення чемпіонату Німеччини з футболу, заплановане на 9 травня, може бути відкладено на більш пізній термін через нових випадків зараження коронавірусом після ослаблення обмежень у країні.