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У Німеччині здивовані готовністю Росії розірвати відносини з ЄС

Новость на русском → Берлін, П'ятниця 12 лютого 2021 14:46
У Німеччині здивовані готовністю Росії розірвати відносини з ЄС Фото: МЗС Німеччини (zdf.de)
Автор: Андрій Козловський

Міністерство закордонних справ Німеччини здивоване словами глави зовнішньополітичного відомства Росії Сергія Лаврова про готовність країни розірвати відносини з ЄС. Там вважають "дивними" такі висловлювання міністра.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомляється, сьогодні Лавров кількома годинами пояснював, що розрив відносин Росії та ЄС можливий, якщо російська влада знову побачать санкції. За його словами, вони створюють ризики для секторів російської економіки.

Своєю чергою прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що слова Лаврова про готовність Росії до розриву відносин з Євросоюзом цитуються в ЗМІ поза контекстом, і сенс полягає в тому, що Москва хотіла б розвивати відносини з Брюсселем, але треба бути готовим до найгіршого.

Після цього Міністерство закордонних справ Росії підтвердило слова Лаврова про те, що Москва готова до розриву відносин з Євросоюзом. РФ піде на такий крок, якщо першим це зробить Брюссель.

Також раніше в ЄС заявляли, що поки Російська Федерація не почне виконувати мінські угоди по врегулюванню на Донбасі, то нормалізації відносин з ЄС не буде.

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