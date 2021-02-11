Нормалізації відносин між Росією та ЄС не буде, поки не реалізують "Мінськ", - Боррель

Поки Російська Федерація не почне виконувати мінські угоди щодо врегулювання на Донбасі, то нормалізації відносин з ЄС не буде. Виконання угод є сильним умовою для нормалізації відносин між Росією і Євросоюзом.

Про це заявив високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, Боррель дав зрозуміло, що Євросоюз захищає український суверенітет і територіальну цілісність. "Було чітко сказано, що ми попросимо, щоб вони (Росія - ред.) виконували мінські угоди. Це сильна умова для відносин між Євросоюзом і Росією. Це було в порядку денному і багато обговорювалося. Я не буду вдаватися в деталі, але все, що стосується мінських угод, якщо вони не виконуються, то нормалізації відносин з Росією не буде", - заявив Боррель.