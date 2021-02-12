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В Германии удивлены готовностью России разорвать отношения с ЕС

Новина українською → Берлин, Пятница 12 февраля 2021 14:46
В Германии удивлены готовностью России разорвать отношения с ЕС Фото: МИД Германии (zdf.de)
Автор: Андрей Козловский

Министерство иностранных дел Германии удивленно словами главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова о готовности страны разорвать отношения с ЕС. Там считают "странными" такие высказывания министра.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, сегодня Лавров несколькими часами объяснил, что разрыв отношений России и ЕС возможен, если российские власти вновь увидят санкции. По его словам, они создают риски для секторов российской экономики.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Лаврова о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом цитируются в СМИ вне контекста, и смысл заключается в том, что Москва хотела бы развивать отношения с Брюсселем, но надо быть готовым к худшему.

После этого Министерство иностранных дел России подтвердило слова Лаврова о том, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом. РФ пойдет на такой шаг, если первым это сделает Брюссель.

Также ранее в ЕС заявляли, что пока Российская Федерация не начнет выполнять минские соглашения по урегулированию на Донбассе, то нормализации отношений с ЕС не будет.

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