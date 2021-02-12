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МЗС Росії пояснив слова Лаврова про намір розірвати відносини з ЄС

Новость на русском → Москва, П'ятниця 12 лютого 2021 14:01
МЗС Росії пояснив слова Лаврова про намір розірвати відносини з ЄС Фото: МЗС РФ (flickr.com)
Автор: Андрій Козловський

Міністерство закордонних справ Росії підтвердило слова глави відомства Сергія Лаврова, який заявив, що Москва готова до розриву відносин з Євросоюзом. РФ піде на такий крок, якщо першим це зробить Брюссель.

Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс".

"Ми готові до розриву, якщо він пройде за ініціативи ЄС", - йдеться в повідомленні міністерства.

При цьому в російському зовнішньополітичному відомстві закликали Євросоюз до співпраці.

"Зі свого боку наполегливо закликаємо єесівців до рівноправного і взаимоуважительному співпраці, про що і сказав Сергій Лавров", - додали в МЗС Росії.

Нагадаємо, сьогодні Сергій Лавров заявили про можливість розірвання стосунків з Європейським Союзом, якщо він буде вводити санкції. Санкції створюють ризики для секторів російської економіки.

Також раніше в ЄС заявляли, що поки Російська Федерація не почне виконувати мінські угоди по врегулюванню на Донбасі, то нормалізації відносин з ЄС не буде.

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