МЗС Росії пояснив слова Лаврова про намір розірвати відносини з ЄС

Міністерство закордонних справ Росії підтвердило слова глави відомства Сергія Лаврова, який заявив, що Москва готова до розриву відносин з Євросоюзом. РФ піде на такий крок, якщо першим це зробить Брюссель.

Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс".

"Ми готові до розриву, якщо він пройде за ініціативи ЄС", - йдеться в повідомленні міністерства.

При цьому в російському зовнішньополітичному відомстві закликали Євросоюз до співпраці.

"Зі свого боку наполегливо закликаємо єесівців до рівноправного і взаимоуважительному співпраці, про що і сказав Сергій Лавров", - додали в МЗС Росії.