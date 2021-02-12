МЗС Росії пояснив слова Лаврова про намір розірвати відносини з ЄС
Міністерство закордонних справ Росії підтвердило слова глави відомства Сергія Лаврова, який заявив, що Москва готова до розриву відносин з Євросоюзом. РФ піде на такий крок, якщо першим це зробить Брюссель.
"Ми готові до розриву, якщо він пройде за ініціативи ЄС", - йдеться в повідомленні міністерства.
При цьому в російському зовнішньополітичному відомстві закликали Євросоюз до співпраці.
"Зі свого боку наполегливо закликаємо єесівців до рівноправного і взаимоуважительному співпраці, про що і сказав Сергій Лавров", - додали в МЗС Росії.
Нагадаємо, сьогодні Сергій Лавров заявили про можливість розірвання стосунків з Європейським Союзом, якщо він буде вводити санкції. Санкції створюють ризики для секторів російської економіки.
Також раніше в ЄС заявляли, що поки Російська Федерація не почне виконувати мінські угоди по врегулюванню на Донбасі, то нормалізації відносин з ЄС не буде.