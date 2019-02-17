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У Німеччині почастішали випадки кібератак на життєво важливі об'єкти

Новини » Надзвичайні події    17.02.2019 - 07:58
У Німеччині почастішали випадки кібератак на життєво важливі об'єкти
Фото: будівля Рейхстагу

За кібератаками часто стоять закордонні секретні служби

У Німеччині, за даними спецслужб ФРН, суттєво зросли кількість і масштаб хакерських атак на життєво важливі інфраструктурні об'єкти. Про це свідчить статистика Федерального відомства з безпеки у сфері інформаційних технологій (BSI), передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що основна мета зловмисників - перешкоджання забезпеченню населення водою і електроенергією, пошкодження комунікаційних систем і порушення іншої повсякденної діяльності.

За інформацією служб безпеки Німеччини, за такими кібератаками часто стоять закордонні секретні служби.

Уточнюється, що в другій половині 2018 року BSI стало відомо про 157 хакерських нападів на системи критичної інфраструктури, 19 з яких були скоєні на мережі електропостачання, тоді як у 2017 році за дванадцять місяців відомство отримало повідомлення про 145 таких кібератак, а роком раніше - про 34. Експерти підкреслюють, що насправді ця кількість ще більша, оскільки інформація про багато хакерських зламувань або спроби зламуання часто не розголошується самими провайдерами.

Уряд ФРН має намір створити Агентство кібербезпеки в регіоні Лейпциг-Галле для виявлення і запобігання хакерським атакам на життєво важливу інфраструктуру країни.

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