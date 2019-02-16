Німецька контррозвідка вивчає зв'язки ультраправих партій з РФ

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В Німеччині хочуть уникнути впливу РФ на вибори до Європарламенту

Контррозвідка Німеччини вивчить зв'язки ультраправих партій з Російською Федерацією (РФ), щоб уникнути російського впливу на майбутні вибори до Європарламенту. Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомляється, контррозвідка вважає, що РФ через праві та ультраправі партії може вплинути на результат виборів в Європарламент у трьох східних землях Німеччини.

Зазначається, що експертна група, до якої увійшли представники трьох земель та Берліна, має зібрати інформацію щодо зв'язків неонацистської партія "Праві" (Die Rechte) та антимігрантської, право-популістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) з Російською Федерацією.

Крім того, контррозвідка дослідить подорож екс-голови AfD Фрауке Петрі з чоловіком та представником партії до Москви у лютому 2017 року. Подорож була повністю оплачена Росією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільника департаменту контррозвідки Служби інформації і безпеки Бельгії Клемента Вандерборре відсторонили від обов’язків через підозри у шпигунстві на користь Росії.

Раніше, у Литві заявляли про можливі кібератаки з боку Російської Федерації, які можуть вплинути на вибори в країні.

До цього в Литві затримали російських агентів.