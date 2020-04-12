В Іспанії знову зростає число жертв коронавірусу

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За добу померли 619 пацієнтів з коронавірусом

В Іспанії знову зростає число жертв вірусу COVID-19 після того, як днем раніше було зафіксовано найменшу кількість померлих з 23 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Так, за минулу добу в Іспанії померли 619 пацієнтів з коронавірусом. При цьому було виявлено 4167 нових випадків інфікування. Всього хворих - 166 019 осіб.

Зазначається, що з початку епідемії в Іспанії померли 16 972 людини, понад 62 тисячі пацієнтів одужали.

Нагадаємо, раніше в Іспанії три дні поспіль спостерігався спад смертності від коронавірусу. Число смертей скоротилося більш як удвічі після того, як 2 квітня таких випадків було зафіксовано 950.

Як писало РБК-Україна раніше, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу сповільнюється в Іспанії, Італії, Франції та Німеччині. За його словами, поширення коронавірусу в цих країнах сповільнюється, проте швидке зняття обмежень може призвести до "смертельної другої хвилі".

Зазначимо, кількість хворих коронавірусом у світі за станом на ранок 12 квітня становить 1 777 517 осіб. В Україні інфікованих коронавірусом вже 2777 осіб.