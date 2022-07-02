Німеччина готується до нормування енергії на випадок нестачі газу цієї зими

Регулятор енергетики Німеччини перерахував пріоритетні сфери, які могли б отримати доступ до електроенергії в разі серйозної нестачі газу цієї зими, починаючи з домашніх господарств і лікарень і закінчуючи фармацевтичними компаніями і виробниками паперу. Різке скорочення поставок російського газу по газопроводу "Північний потік" змусило владу терміново готуватися до суворої зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми не можемо класифікувати кожен бізнес як системно значимий", - заявив Клаус Мюллер, глава Федерального мережевого агентства Німеччини в інтерв'ю газетній групі Funke.

За його словами, товари та послуги для розваг стануть менш важливими. "Басейни явно не мають вирішального значення, як і приготування шоколадного печива", - сказав він.

У той час як домашні господарства є головним пріоритетом, Мюллер не виключив можливості відключення електроенергії. "Якщо справа дійде до нормування, нам доведеться спочатку скоротити промислове споживання", - зазначив він.

"Я можу гарантувати, що ми зробимо все, щоб приватні домогосподарства не залишилися без газу. Але криза з коронавірусом навчила нас тому, що ми не повинні давати обіцянок, в яких не впевнені, що зможемо їх виконати", - повідомив глава регулятора енергетики Німеччини.

Мюллер сказав, що промислові споживачі будуть мати пріоритет у відповідності з комерційними, економічними та соціальними наслідками будь-яких відключень електроенергії, додавши, що папір як і раніше буде мати вирішальне значення для газет і упаковки ліків.

"Свобода преси - це важливе право: у разі газової аварії попит на інформацію буде надзвичайно високим", - сказав він.

У той час як Мюллер підкреслив, що Німеччина не стикалася з нестачею електроенергії, нафти або бензину, він сказав, що домогосподарствам як і раніше слід зосередити зусилля на економії енергії для скорочення споживання газу.

Мюллер додав, що навіть якщо Росія повністю припинить поставки газу, поставки по трубопроводу з Норвегії та Нідерландів продовжаться, а зріджений природний газ (СПГ) також буде надходити з-за кордону.