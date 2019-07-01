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В Німеччині розбився військовий вертоліт

Новини » Надзвичайні події    01.07.2019 - 21:13
В Німеччині розбився військовий вертоліт
Ілюстративне фото (southcom.mil)

В результаті аварії загинула одна людина

На території німецької землі Нижня Саксонія зазнав аварії військовий вертоліт, в результаті події загинула одна людина, передає РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За даними газети, повітряне судно впало у комуні Aerzen в районі Хамельн-Пірмонт.

За даними газети Suddeutsche Zeitung, зазнав аварії вертоліт Eurocopter EC135. Він, як зазначає видання, використовувався в тренувальних цілях. Інших подробиць газета не наводить.

Нагадаємо, у Німеччині під час навчального польоту зіткнулися два бойові винищувачі Eurofighter. Інцидент стався в північносхідної землі Мекленбург-Передня Померанія. За даними видання, два винищувачі зіткнулися в повітрі під час тренувального польоту і розбилися. Цю інформацію підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ і Бундесвері.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на українсько-румунському кордоні виявлений розбитий вертоліт, який ймовірно перевозив контрабанду, та тіло пілота. Розбите транспортний засіб помітив пастух із села Сэпынца в Румунії ввечері, 9 травня

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