ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Германии разбился военный вертолет

Новости » Происшествия    01.07.2019 - 22:13
В Германии разбился военный вертолет
Иллюстративное фото (southcom.mil)

В результате крушения погиб один человек

На территории немецкой земли Нижняя Саксония потерпел крушение военный вертолет, в результате произошедшего погиб один человек, передает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным газеты, воздушное судно упало в коммуне Эрцен в районе Хамельн-Пирмонт.

По данным газеты Suddeutsche Zeitung, крушение потерпел вертолет Eurocopter EC135. Он, как отмечает издание, использовался в тренировочных целях. Других подробностей газета не приводит.

Напомним, в Германии во время учебного полета столкнулись два боевых истребителя Eurofighter. Инцидент произошел в северовосточной земле Мекленбург-Передняя Померания. По данным издания, два истребителя столкнулись в воздухе во время тренировочного полета и разбились. Эту информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел и Бундесвере.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на украино-румынской границе был обнаружен разбитый вертолет, который вероятно перевозил контрабанду, и тело пилота. Разбитое транспортное средство заметил пастух из села Сэпынца в Румынии вечером, 9 мая

В МИД Германии прокомментировали разведение сил в Станице Луганской В США в результате крушения самолета погибли 10 людей
Новости Украины ГерманияСамолет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь