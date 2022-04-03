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Посол Ізраїлю назвав звірства росіян у Бучі військовим злочином

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Буча, Неділя 03 квітня 2022 12:59
Посол Ізраїлю назвав звірства росіян у Бучі військовим злочином Фото: посол Ізраїлю Міхаель Бродський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський відреагував на звірства російських окупантів у Бучі під Києвом. За його словами, розправа над мирними жителями є військовим злочином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Глибоко шокований фотографіями з Бучі. Вбивство мирних жителів є військовим злочином і не може бути виправдане", - зазначив він.

Нагадаємо, цього тижня Збройні сили України повернули контроль над Бучею. За словами мера Анатолія Федорука, у братській могилі поховали вже 280 осіб, а на вулицях лежать тіла вбитих, деяким по 14 років.

У мережі з'явилися численні фотодокази розправи окупантів над мирними жителями. У частини загиблих були зв'язані руки, їх вбили пострілами в голову.

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