В Луганській області засудили бойовика до 8 років ув’язнення

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Бойовика визнано винним по статті участі в терористичній організації

Кремінський районний суд Луганської області засудив бойовика російсько-окупаційних військ, мешканця міста Голубівка (Луганська область) до 8 років позбавлення волі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС у Facebook.

Повідомляється, що у лютому 2019 року осуджений бойовик був затриманий під час бою українськими бійцями сил спеціального призначення на лінії зіткнення з окупованими територіями.

"В подальшому поплічника терористів було передано співробітникам військової контррозвідки, які забезпечили документування його протиправної діяльності проти народу України", - повідомили в прес-службу ООС.

Бойовик перебуваючи у складі бандформувань зі зброєю в руках брав активну участь у бойових діях на боці терористів проти українських військовослужбовців на території населених пунктів Жолобок Попаснянського району та Сентянівки Слов’яносербського району Луганської області.

Також бойовик був нагороджений керівниками підрозділу силового блоку терористичної організації.

"Бойовик був визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального Кодексу України", - заявили в прес-службі ООС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що суддю "Верховного суду ДНР" засудили на 10 років тюрми. Як зазначається, у ході спеціального судового провадження встановлено, що у січні 2015 року колишня суддя Апеляційного суду Донецької області Безрученко Ю.О на підставі указу голови терористичної організації "ДНР" обійняла посаду "судді" так званого "Верховного суду ДНР".