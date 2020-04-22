ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Німеччині схвалили клінічні випробування вакцини проти СOVID-19

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 14:19
У Німеччині схвалили клінічні випробування вакцини проти СOVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У першій частині клінічного випробування візьмуть участь 200 здорових добровольців у віці від 18 до 55 років

Інститут вакцини і біомедичних препаратів імені Пауля Ерліха схвалив перше клінічне випробування вакцини проти коронавірусу в Німеччині. Про це повідомляє прес-служба Інституту.

Як повідомляється, дозвіл на проведення клінічних випробувань схвалили за результатами ретельної оцінки профілю потенційної користі та ризику для кандидата для вакцинації.

"Завдяки попереднім інтенсивним науковим консультаціям з розробником препарату BioNTech, Інститут імені Пауля Ерліха зміг завершити процес за чотири дні", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що тестування потенційних вакцин на людях - важливий етап створення безпечного і ефективного препарату проти COVID-19 для жителів країни і всього світу.

У першій частині клінічного випробування візьмуть участь 200 здорових добровольців у віці від 18 до 55 років. Кожного з них вакцинують "одним з декількох злегка модифікованих варіантів вакцини". Деякий час всі добровольці будуть перебувати під наглядом, після чого настане другий етап випробувань.

Нагадаємо, в Україні стартують клінічні дослідження вітчизняних ліків, які можуть істотно знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, викликаних в організмі людини коронавірусом.

Крім того, 23 квітня вчені з Оксфордського університету приступлять до випробувань потенційної вакцини від коронавірусу на людях.

В Україні стартують клінічні дослідження вітчизняних ліків проти коронавірусу Кабмін пом'якшив карантин в Україні: що дозволили
Новини України КоронавірусГерманияВакцина
News
On Top