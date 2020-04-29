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У Німеччині назвали час відеоконференції міністрів у нормандському форматі

Новини » Політика     29.04.2020 - 14:50
У Німеччині назвали час відеоконференції міністрів у нормандському форматі
Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Відеоконференція відбудеться 30 квітня

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас назвав час проведення відеоконференції у нормандському форматі на рівні очільників зовнішньополітичних відомств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Мааса, зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" відбудеться у четвер, 30 квітня, у другій половині дня.

Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що відеоконференція у нормандському форматі на рівні міністрів відбудеться у четвер, 30 квітня. Кулеба зазначив, що на проведення відеоконференції погодилися всі міністри закордонних справ "нормандської четвірки".

Також РБК-Україна писало, що у Росії немає планів на проведення наступної зустрічі у нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. У Кремлі не бачать просування у виконанні мінських та паризьких домовленостей.

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров звинуватив Україну у зриві домовленостей щодо проведення наступної зустрічі у нормандському форматі, яка планувалася на квітень 2020 року. Лавров заявив, що зараз ні про який саміт "нормандської четвірки" мови йти не може.

Як писало РБК-Україна, Україна заперечила можливість закріплення особливого статусу Донбасу на законодавчому рівні, на чому наполягає російський президент Володимир Путін.

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