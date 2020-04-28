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У МЗС назвали мету відеоконференції представників країн нормандського формату

Новини » Політика     28.04.2020 - 09:59
У МЗС назвали мету відеоконференції представників країн нормандського формату
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Серед позитиву в Україні відзначають обмін полоненими

Відеоконференція міністрів закордонних справ країн нормандського формату пройде для оцінки прогресу виконання домовленостей Паризького саміту. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

Серед позитиву в Україні відзначають обміни полоненими.

"Основна мета цієї зустрічі - це оцінити, що було зроблено з моменту Паризького саміту і до цього четверга. На думку української сторони, з позитиву можна відзначити - обміни та повернення незаконно утримуваних громадян, які відбулися. По-друге, спробувати, це буде найскладніша частина розмови, встановити причини, чому на інших напрямках з інших питань у нас відбувається стагнація. Третій елемент - це виробити принаймні якісь нариси рішень і надати для наявних проблем, надати імпульс Тристоронній контактній групі для того, щоб вона вже безпосередньо займалася розробкою детальних рішень та їх імплементацією", - заявив Кулеба

Міністр також висловив надію, що зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату будуть відбуватися регулярно

Нагадаємо, відеоконференція за участю глав МЗС країн нормандського формату пройде 30 квітня. Як зазначав Кулеба, всі сторони дали свою згоду.

До цього в Росії заявили про зриві нормандського саміту в квітні, звинувативши в цьому Україну.

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