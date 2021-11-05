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Росія створює енергетичну кризу в ЄС, щоб виправдати запуск "Північного потоку-2", - Кулеба

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Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 13:17
Росія створює енергетичну кризу в ЄС, щоб виправдати запуск "Північного потоку-2", - Кулеба Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Росія створює енергетичну кризу в ЄС, щоб виправдати запуск "Північного потоку-2". Українська газотранспортна система має приблизно вдвічі більшу потужність вільного транзиту, ніж "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ голови МЗС України Дмитра Кулеби на "Open Zakarpattia 2021. Форум розвитку".

За його словами, поточний дефіцит газу на європейському ринку свідчить про те, що додаткові маршрути не гарантують додаткових поставок.

"Давайте називати речі своїми іменами. Росія обмежує експорт, щоб ще більше підняти ціни на газ, створити енергетичну кризу та виправдати запуск "Північного потоку-2", - сказав він.

Кулеба заявив, що Україна готова до конструктивних консультацій з ЄС щодо збереження українського транзиту та забезпечення європейської енергетичної безпеки.

"Яскравим прикладом став нещодавній активний і сміливий крок України щодо надання Росії 50% знижки на транспортування додаткових обсягів газу до Європи. У той же час Україна не буде терпіти будь-яких спроб зашкодити її ролі стратегічного партнера Європи з транзиту газу", - заявив він.

За його словами, застосування Третього енергетичного пакету на всіх маршрутах постачання газу та підтримка існуючих маршрутів є найкращим рішенням для європейських споживачів газу на основі принципів прозорості та вільного ринку.

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Дмитро Кулеба Північний потік-2 Ціна на газ
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