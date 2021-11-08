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Росія заявила про готовність запуску "Північного потоку-2"

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Росія, Понеділок 08 листопада 2021 16:35
Росія заявила про готовність запуску "Північного потоку-2" Фото: у Росії заявили, що газопровід "Північний потік-2" готовий до запуску (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Заступник начальника департаменту "Газпрому" Олексій Фініков під час закритої телефонної конференції з інвесторами заявив, що будівництво "Північного потоку-2" завершено. Також, за його словами, газопровід готовий до запуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Газопровід "Північний потік-2" завершено і він готовий до запуску", - сказав Фініков.

Зазначимо, що російський газовий монополіст "Газпром" оголосив про завершення будівництва "Північного потоку-2" ще 10 вересня 2021 року. До речі, будівництво газопроводу тривало на півтора роки довше, ніж це було заплановано.

"Північний потік-2" - це газопровід між Росією та Німеччиною, що пролягає у Балтійському морі. Україна проти запуску "Північного потоку-2", бо це поставить під загрозу транзитні постачання російського газу до Європи через українську територію.

Газопровід "Північний потік-2" складається з двох ниток труб, їх довжина становить близько 1 200 км. Загальна потужність ниток - 55 млрд кубічних метрів газу на рік.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія створює енергетичну кризу в ЄС, щоб виправдати запуск "Північного потоку-2".

А процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" ще триває.

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Північний потік-2
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