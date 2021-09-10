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"Газпром" оголосив про завершення будівництва "Північного потоку-2"

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П'ятниця 10 вересня 2021 10:13
"Газпром" оголосив про завершення будівництва "Північного потоку-2" Фото: "Газпром "оголосив про завершення будівництва" Північного потоку -2 " (nord-stream2.com)
Автор: Олександр Білоус

Російський газовий монополіст "Газпром" оголосив про завершення будівництва газопроводу"Північний потік-2". Роботи закінчені 10 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Газпрому".

"На ранковій оперативній нараді в ПАТ "Газпром" голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8.45 МСК будівництво газопроводу "Північний потік - 2" повністю завершено", - йдеться в повідомленні.

&quot;Газпром&quot; оголосив про завершення будівництва &quot;Північного потоку-2&quot;

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков висловив надію на те, що вже ніхто і ніщо не завадить запуску "Північного потоку-2".

А видання Bloomberg зазначило, що поставки газу можуть початися вже з 1 жовтня.

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Газпром Північний потік-2
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