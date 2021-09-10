"Газпром" оголосив про завершення будівництва "Північного потоку-2"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Газпрому ".

"На ранковій оперативній нараді в ПАТ "Газпром" голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8.45 МСК будівництво газопроводу "Північний потік - 2" повністю завершено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков висловив надію на те, що вже ніхто і ніщо не завадить запуску "Північного потоку-2".

А видання Bloomberg зазначило, що поставки газу можуть початися вже з 1 жовтня.