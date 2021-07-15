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Німеччину накрила повінь. Загинули щонайменше 19 людей

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Берлін, Четвер 15 липня 2021 12:42
Німеччину накрила повінь. Загинули щонайменше 19 людей Фото: Німеччину накрила повінь (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Німеччині через повінь загинули 19 людей, до 70 вважаються зниклими безвісти. На західну і центральну частину Німеччини обрушився циклон Бернд, який приніс з собою сильні зливи.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

На вулицях вирують потоки води, змітаючи автомобілі і обрушуючи будівлі.

За даними інформагентства, наразі відомо щонайменше про 19 загиблих. Зокрема, відомо про двох пожежників, які загинули під час рятувальних операцій. Ще одна людина потонула, а одного чоловіка віднесло потоком води.

Близько 50 людей опинилися в пастці на дахах своїх будинків в очікуванні порятунку.

Поліція розповіла про руйнування шести будинків і зникнення багатьох людей.

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