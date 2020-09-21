У Німеччині та Іспанії відбулися акції проти карантинних обмежень

На вулиці в містах Німеччини та Іспанії 20 вересня вийшли протестувальники проти заходів для запобігання поширення коронавірусу. В тому числі кілька тисяч людей зібралися в німецькому Дюссельдорфі та столиці Іспанії Мадриді.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Після ослаблення карантину в Європі рівень захворюваності, який до того дещо знизився, знову показав різке зростання.

Іспанська влада заявила, що з 21 вересня запровадить суворий двотижневий карантин у деяких районах Мадрида. Нові заходи поширюються на близько 850 000 людей, що живуть переважно в щільно населених бідних південних районах - тобто 13% населення столиці та її околиць.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчез анонсував посилення карантину 19 вересня.

"Ми стурбовані даними, які ми бачимо, адже кількість випадків порівняно з середнім національним показником подвоїлася, а рівень госпіталізації - потроївся", - заявив Санчез.

Протести відбулися на наступний день після аналогічного заходу в Лондоні, які завершилися зіткненнями з поліцією.

У серпні поліція Берліна затримала 300 осіб під час протестів проти карантинних обмежень, введених в Німеччині через поширення коронавірусу.

Раніше поліція австралійського штату Вікторія зробила кілька арештів на протесті через посилення карантинних обмежень.

Нагадаємо, в непальському місті Патан правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети, щоб зупинити фестиваль релігійних колісниць. Учасники заходу порушили карантин.