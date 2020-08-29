У Берліні влаштували масштабний протест через карантин

Фото: протести в Берліні (Bild)

У Берліні (Німеччина) близько 18 тисяч людей вийшли на марш протесту проти карантину. Потік людей продовжує прибувати.

Про це повідомляє Die Welt.

Як повідомляється, демонстранти не дотримуються вимоги мінімальної дистанції, а також вони протестують без захисних масок. У поліції наголошують, якщо мітингарі будуть ігнорувати карантинні правила, це може стати приводом для розпуску демонстрації.

Противники коронавірусних обмежень вийшли на марш під назвою "Зібрання за свободу", учасники з’їхалися з різних регіонів Німеччини.

Вони тримають банери із написом "Ми - люди", "Все брехня" і закликають до відставки федерального уряду та скасування коронавірусних правил, введених через пандемію. Наразі акція проходить мирно.

Нагадаємо, у Німеччині затвердили нові карантинні заходи для боротьби з поширенням COVID-19.

Крім того, раніше у Німеччині заявили про другу хвилю коронавіруса.