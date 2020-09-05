ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Австралії поліція заарештувала учасників демонстрації проти карантину

Мельбурн, Субота 05 вересня 2020 10:59
В Австралії поліція заарештувала учасників демонстрації проти карантину
Фото: Мельбурн (pixabay.com)
Автор: Максим Зайченко

Поліція австралійського штату Вікторія, який найбільш постраждав від коронавірусу, провела кілька арештів серед натовпу демонстрантів. Близько 300 людей вийшли на протест через посилення карантинних обмежень.

Про це пише Associated Press.

Як наголошується, напередодні в штаті повідомили ще про 11 смертей і 76 нових випадків коронавірусу. У місті Мельбурн ввели комендантську годину у спробі зменшити сплеск інфекцій і смертей.

Жителі міста організували так званий "День Свободи", на якому протестували через карантинні обмеження. У результаті 4 осіб заарештували.

Очікується, що австралійська влада оголосить у неділю, як і коли Мельбурн і Вікторія будуть виходити з карантину.

Нагадаємо, обмеження у Вікторії ввели на початку серпня. Зараз жителі штату можуть залишати свої будинки тільки, щоб придбати їжу, піти працювати або вчитися, займатися фізичними вправами.

Також РБК-Україна писало, що Нова Зеландія зафіксувала спалах COVID-19 через 102 дні без вірусу. Джерело передачі вірусу невідоме.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі АвстралияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся