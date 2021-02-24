У Німеччині, Франції та  Британії розчаровані обмеженням Іраном доступу МАГАТЕ

Як зазначається, своїми заходами Іран знову порушує свої зобов'язання згідно JCPoA (СВДП) та суттєво зменшує заходи перевірки.

Міністри зауважують, що це рішення сильно обмежує доступ МАГАТЕ до об'єктів та інформації, що стосується гарантій. Це також обмежує можливості МАГАТЕ щодо звітності згідно з Резолюцією 2231 Ради Безпеки ООН.

Три дипломати висловили підтримку генеральному директору та Секретаріату МАГАТЕ в їхніх зусиллях щодо здійснення необхідної перевірки та моніторингу ядерних зобов'язань Ірану.

Вони закликали Іран припинити та скасувати всі заходи щодо зменшення прозорості та забезпечити своєчасну та всебічну співпрацю з МАГАТЕ.