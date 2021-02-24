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В Германии, Франции и Британии разочарованы ограничением Ираном доступа МАГАТЭ

Автор: Даша Харченко

Германия, Франция и Великобритания заявили об обеспокоенности и разочарованности ограничением Ираном доступа к ядерным объектам инспекторам МАГАТЭ. Страны считают, что это создает новые опасности.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран, размещенной на сайте МИД Германии.

Как отмечается, своими мерами Иран вновь нарушает свои обязательства согласно JCPoA (СВДП) и существенно уменьшает меры проверки.

Министры отмечают, что это решение сильно ограничивает доступ МАГАТЭ к объектам и информации, касающейся гарантий. Это также ограничивает возможности МАГАТЭ по отчетности в соответствии с Резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.

Три дипломата выразили поддержку генеральному директору и Секретариату МАГАТЭ в их усилиях по осуществлению необходимой проверки и мониторингу ядерных обязательств Ирана.

Они призвали Иран прекратить и отменить все меры по уменьшению прозрачности и обеспечить своевременное и всестороннее сотрудничество с МАГАТЭ.

Напомним, Иран разрешил ограниченный контроль своих атомных объектов. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сможет продолжить проверки атомных объектов Ирана. Однако их будут проводить в ограниченном формате.

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Новости Украины МАГАТЭФранцияВеликобританияГерманияИран
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