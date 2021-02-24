В Германии, Франции и Британии разочарованы ограничением Ираном доступа МАГАТЭ

Как отмечается, своими мерами Иран вновь нарушает свои обязательства согласно JCPoA (СВДП) и существенно уменьшает меры проверки.

Министры отмечают, что это решение сильно ограничивает доступ МАГАТЭ к объектам и информации, касающейся гарантий. Это также ограничивает возможности МАГАТЭ по отчетности в соответствии с Резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.

Три дипломата выразили поддержку генеральному директору и Секретариату МАГАТЭ в их усилиях по осуществлению необходимой проверки и мониторингу ядерных обязательств Ирана.

Они призвали Иран прекратить и отменить все меры по уменьшению прозрачности и обеспечить своевременное и всестороннее сотрудничество с МАГАТЭ.