ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Германии анонсировали ужесточение карантина по всей стране

Берлин, Среда 28 октября 2020 20:39
В Германии анонсировали ужесточение карантина по всей стране
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Германии ввели карантин по всей стране на месяц. В рамках ограничений запрещается работа баров и ресторанов, а людям нельзя собираться больше 10 человек.

Об этом сообщила канцлер Ангела Меркель.

Со 2 ноября в Германии должны быть закрыты рестораны, бары, театры, кинотеатры, бассейны, тренажерные и спортзалы. Частные сборы людей должны быть ограничены до 10 человек из не более чем двух домохозяйств. Также должны быть отменены концерты.

Спортивные соревнования будут проводиться при пустых трибунах. Людей просят не перемещаться по стране по несущественным личным причинам. Ночевать в гостиницах можно только в важных деловых поездках.

Школы и детсады останутся открытыми, как и магазины.

Новые общенациональные правила заменят различные региональные ограничения, которые вводили на местах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

В последние дни в Германии фиксируются рекордные показатели роста заболеваемости COVID. За прошедшие сутки в Германии подтвердили 11 409 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране подтвердили почти 450 тысяч случаев COVID-19.

Отметим, что с четверга, 29 октября, правительство Швейцарии ужесточают карантинные ограничения. В частности, вводится комендантский час для ресторанов и баров.

Также сегодня правительство Литвы приняло решение ввести дополнительные карантинные ограничения в связи с увеличением числа новых случаев коронавируса. Новые правила вступят в силу в пятницу.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Коронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь