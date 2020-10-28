В Германии анонсировали ужесточение карантина по всей стране

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Германии ввели карантин по всей стране на месяц. В рамках ограничений запрещается работа баров и ресторанов, а людям нельзя собираться больше 10 человек.

Об этом сообщила канцлер Ангела Меркель.

Со 2 ноября в Германии должны быть закрыты рестораны, бары, театры, кинотеатры, бассейны, тренажерные и спортзалы. Частные сборы людей должны быть ограничены до 10 человек из не более чем двух домохозяйств. Также должны быть отменены концерты.

Спортивные соревнования будут проводиться при пустых трибунах. Людей просят не перемещаться по стране по несущественным личным причинам. Ночевать в гостиницах можно только в важных деловых поездках.

Школы и детсады останутся открытыми, как и магазины.

Новые общенациональные правила заменят различные региональные ограничения, которые вводили на местах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

В последние дни в Германии фиксируются рекордные показатели роста заболеваемости COVID. За прошедшие сутки в Германии подтвердили 11 409 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране подтвердили почти 450 тысяч случаев COVID-19.

Отметим, что с четверга, 29 октября, правительство Швейцарии ужесточают карантинные ограничения. В частности, вводится комендантский час для ресторанов и баров.

Также сегодня правительство Литвы приняло решение ввести дополнительные карантинные ограничения в связи с увеличением числа новых случаев коронавируса. Новые правила вступят в силу в пятницу.