Гео Лероса виключили з фракції СН, а ВРП відмовився відсторонити суддю Вовка: новини за 1 вересня

Народні депутати повернулися до роботи після літніх канікул, народного депутата Гео Лероса виключили зі складу фракції "Слуга народу", Вища рада правосуддя відмовився відсторонити суддю Павла Вовка від обов'язків. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 1 вересня, - в матеріалі РБК-Україна

Гео Лероса виключили з фракції "Слуга народу"

Народного депутата Гео Лероса виключили зі складу фракції "Слуга народу". Депутати зібрали більшість підписів.

Про це повідомляє прес-служба "СН".

"За результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів прийнято рішення про виключення Лероса Гео Багратовича з числа членів фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній раді України", - йдеться в повідомленні.

ВРП відмовилася відсторонити суддю Вовка

Вища рада правосуддя (ВСП) відмовилася відсторонити суддю Павла Вовка (Окружний адміністративний суд Києва) від обов'язків. Антикорупційні органи просили звільнити його у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у ВРП.

За його словами, члени Вищої ради правосуддя вирішили відхилити клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Разумков відкрив нову сесію Ради

Народні депутати повернулися до роботи після літніх канікул. Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков відкрив четверту сесію парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна.

Після оголошення про відкриття у сесійній залі зазвучав гімн України.У залі зареєструвалися 299 парламентаріїв.

Як пройшло 1 вересня в школах України: всі подробиці

Вчора, 1 вересня, в школах України починається новий навчальний рік. Однак через пандемію коронавіруса формат освітнього процесу істотно зміниться. Як в умовах карантину пройшло 1 вересня, і де перший дзвоник відзначили дистанційно - детально на РБК-Україна.

Лукашенко про зміну влади: те, що сталося в Україні, буде квіточками

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що можлива зміна влади в країні призведе до "різанини". На його думку, в порівнянні з нею ситуацію в Україні після Майдану "здасться квіточками". Про це він заявив журналістам, передає БЕЛТА.

Лукашенко зазначив, що його підтримують мільйони людей, а прихід до влади альтернативних сил загрожує цілісності Білорусі.

Тим часом вчора, 1 вересня, в ході протестів у Мінську затримали 17 осіб. Серед затриманих є журналісти "Єврорадіо".

У "Борисполі" дівчина прогулялася по крилу літака

В останній день літа в аеропорту "Бориспіль" стався курйозний інцидент з літаком компанії "МАУ". Після прильоту з Анталії пасажирка відкрила аварійний вихід і прогулялася по крилу літака. За таку зухвалу витівку МАУ внесла дівчину у чорний список.

Це означає, що вона більше не зможе літати літаками МАУ всією мережею маршрутів. При цьому не ясно, як довго буде діяти ця заборона. Про це повідомляє avianews.