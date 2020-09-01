Лукашенко про зміну влади: те, що сталося в Україні, буде квіточками

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що можлива зміна влади в країні призведе до "різанини". На його думку, в порівнянні з нею ситуацію в Україні після Майдану "здасться квіточками".

Про це він заявив журналістам, передає БЕЛТА.

Лукашенко зазначив, що його підтримують мільйони людей, а прихід до влади альтернативних сил загрожує цілісності Білорусі.

"Я не хочу, щоб порізали на шматки мою країну, яку я ліпив на уламках імперії, і не хочу, щоб порізали чесних, порядних людей, які працювали на це. Це буде не люстрація, як деякі говорять. Це буде різанина. І те, що сталося в Україні, буде квіточками", - заявив він.

Він також додав, що члени координаційної ради опозиції будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що у Білорусі не буде громадянської війни, але такий варіант можливий, якщо люди почнуть ламати один одного "через коліно".

Крім того, він пообіцяв зберегти "спільну вітчизну" з російським президентом Володимиром Путіним - від Бреста до Владивостока.