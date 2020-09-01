ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Разумков відкрив нову сесію Ради

Україна, Вівторок 01 вересня 2020 12:04
Разумков відкрив нову сесію Ради
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Народні депутати повернулися до роботи після літніх канікул. Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков відкрив четверту сесію парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Після оголошення про відкриття у сесійній залі зазвучав гімн України.

У залі зареєструвалися 299 парламентаріїв.

Так, сьогодні, 1 вересня, стартує четверта сесія Верховної ради. Народні депутати розглянуть у першому читанні внесення змін до закону про держбюджет України на 2020 рік.

Також депутати Ради розглянуть порядок денний четвертої сесії Ради дев'ятого скликання, законопроект щодо захисту прав осіб з-поміж дітей-сиріт, зміни в закон "Про виконавче провадження", "Про ринок електричної енергії".

Парламентарії у першому читанні розглянуть закон про туризм, зміни до Податкового кодексу.

Нагадаємо, Верховна рада під час нової сесії восени 2020 року не планує повертатися до специфічного режиму роботи, який був введений через коронавірусну інфекцію.

РБК-Україна у своєму матеріалі "Старт сезону: які закони Рада розгляне на новій сесії" докладніше розбиралася, чим займуться депутати в найближчі місяці.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Верховна РадасессияДмитро Разумков
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся