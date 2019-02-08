В Генуї зносять міст, в результаті обвалення якого загинули 43 людини

До кінця 2019 влада планує побудувати новий міст

В Генуе (Италия) начали сносить мост Моранди, в результате обвала которого, в августе 2018 года, погибли десятки людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Stampa.

За началом работ наблюдали премьер-министр Италии Джузеппе Конте и министр инфраструктуры Данило Тонинелли.

"До конца 2019 года мы обязаны отстроить мост, тогда нам придется подождать еще несколько месяцев, чтобы его открыть. Мы покажем, что итальянская система работает", - сказал Конте.

Напомним, в итальянском городе Генуя в области Лигурия на севере страны 14 августа частично обрушился мост.

В результате происшествия погибли 37 человек.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил чрезвычайное положение в городе Генуе и его окрестностях из-за обвала моста. Конте объяснил, что принял такое решение по просьбе местной власти.

Он подчеркнул, что за безопасность моста отвечала компания-оператор Autostrade и правительство не будет ожидать выводов текущего уголовного расследования и применит соответствующие меры.

Кроме того, министр транспорта Италии Даниил Тонинелли заявил, что министерство подаст гражданский иск в суд против компании, которая отвечала за функционирование моста в Генуе.