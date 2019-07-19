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"Гент" зіграє в Лізі Європи замість дискваліфікованого "Мехелена"

Новини » Спорт    19.07.2019 - 18:12
"Гент" зіграє в Лізі Європи замість дискваліфікованого "Мехелена"
Фото: "Гент" замінив "Мехелен" у Лізі Європи (kaagent.be)

Клуб виключений з єврокубків через договірні матчі

"Гент", який не зайняв єврокубкове місце у чемпіонаті Бельгії, візьме участь в Лізі Європи. Про це повідомляється на сайті клубу.

Напередодні УЄФА відсторонив "Мехелен" на один єврокубковий сезон за участь в договірних матчах.

Таким чином, згідно з регламентом, його замінить наступний кращий представник Бельгії. В даному випадку - це "Гент", за який виступають троє представників збірної України Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

"Мехелен", в минулому сезоні виступав у другому дивізіоні, став володарем Кубка Бельгії.

Нагадаємо, луганська "Зоря" зіграє в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи з чорногорської "Будучностю".

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