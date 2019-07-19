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Визначився перший суперник "Зорі" у відборі Ліги Європи

Новини » Спорт    19.07.2019 - 08:36
Визначився перший суперник "Зорі" у відборі Ліги Європи
Фото: футболісти "Зорі" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Команда зіграє проти віце-чемпіона Чорногорії

Визначився суперник "Зорі" в першому офіційному матчі сезону 19/20, який відбудеться в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Про це повідомляється на сайті луганського клубу.

Команда зіграє проти "Будучность", яка за сумою двох матчів в першому раунді відбору пройшла "Нарву Транс" (2:0, 4:1). Майбутній суперник луганського в минулому сезоні став володарем Кубка Чорногорії і віце-чемпіоном цієї країни.

Перший матч пройде 25 липня у Подгориці, час початку матчу - о 21:45 за київським часом. Гра у відповідь відбудеться вже в Україні за тиждень - 1 серпня.

Нагадаємо, цей відбір стане першим серйозним випробуванням для нового головного тренера "Зорі" Віктора Скрипника.

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