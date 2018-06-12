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"Гент" підписав другого українського футболіста

НовиниСпорт    12.06.2018 - 17:14

Контракт Пластуна з бельгійським клубом розрахований на 4 роки

"Гент" оголосив про підписання українського захисника Ігоря Пластуна. Про це повідомляє офіційний сайт бельгійського клубу.

27-річний гравець оборони підписав контракт терміном на 4 роки. Сума трансферу не називається, але в ЗМІ фігурувала сума 3 млн євро, яка зробить Пластуна найдорожчим захисником в історії клубу.

 

Останні два сезони Пластун грав за "Лудогорець", з яким став дворазовим чемпіоном Болгарії. До цього захисник виступав чемпіонаті України за "Оболонь".

У складі "Гента" також виступає український форвард Роман Яремчук.

У наступному сезоні бельгійський клуб стартує в кваліфікації Ліги Європи.

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Теги публікації: трансферы, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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