В Генштабе заявили о частичном успехе ВСУ в районе Клещиевки

По информации украинского военного командования, наши защитники продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, уничтожают врага и освобождают оккупированные территории.

"По результатам ведения штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области", - уточняют в Генштабе.

Слухи об "освобождении" Клещиевки

Напомним, сегодня полк имени Кастуся Калиновского обнародовал видео с Клещиевки. Белорусские добровольцы утверждали, что населенный пункт уже якобы освобожден от российских оккупантов.

Позже пост полка был удален. Подразделение уточнило, что обнародовало такую информацию по ошибке, а за село все еще продолжаются бои.

Стоит заметить, что сегодня, 15 сентября, стало известно о деоккупации села Андреевка, которое находится вблизи Клещиевки.