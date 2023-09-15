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В Генштабе заявили о частичном успехе ВСУ в районе Клещиевки

Фото: в Генштабе заявили о частичном успехе ВСУ в районе Клещиевки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные добились частичного успеха в районе села Клещиевка Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

По информации украинского военного командования, наши защитники продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, уничтожают врага и освобождают оккупированные территории. 

"По результатам ведения штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области", - уточняют в Генштабе. 

Слухи об "освобождении" Клещиевки

Напомним, сегодня полк имени Кастуся Калиновского обнародовал видео с Клещиевки. Белорусские добровольцы утверждали, что населенный пункт уже якобы освобожден от российских оккупантов

Позже пост полка был удален. Подразделение уточнило, что обнародовало такую информацию по ошибке, а за село все еще продолжаются бои. 

Стоит заметить, что сегодня, 15 сентября, стало известно о деоккупации села Андреевка, которое находится вблизи Клещиевки. 

 

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