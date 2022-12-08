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В Генштабе опровергли фейки о денежном вознаграждении за ликвидацию российских солдат

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Четверг 08 декабря 2022 18:49
В Генштабе опровергли фейки о денежном вознаграждении за ликвидацию российских солдат Иллюстративное фото: в Генштабе опровергли фейки о денежном вознаграждении за ликвидацию российских солдат (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне распространяют фейки о том, что Украина якобы назначает денежное вознаграждение за уничтожение солдат РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

"Россиянами предоставляются якобы доказательства назначения денежного вознаграждения за ликвидацию военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации от 700 до 1 тысячи долларов США", - заявляют в Генштабе.

Там отмечают, что такие фейки направлены на дискредитацию украинского военно-политического руководства.

Напомним, ранее начальник российской разведки Сергей Нарышкин распространял фейковую информацию о том, что Польша якобы готовит аннексию западных областей Украины.

Также мы писали, что российские пропагандисты распространяют тезис о том, что украинское руководство якобы даже не считает тела погибших в Бахмуте. На самом деле речь идет не о потерях украинских военных, а оккупантов.

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