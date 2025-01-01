В Часовом Яру и Торецке россияне разрушили некоторые украинские позиции, - Силы обороны
Российские войска атаковали позиции Сил обороны в Часовом Яру и Торецке Донецкой области. В результате боев некоторые позиции были разрушены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица" в Telegram.
Как отмечается, под покровом тумана и с применением дымовых гранат противник атаковал позиции Сил обороны Украины в Часовом Яру и Торецке - на Краматорском и Торецком направлениях.
"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены", - сообщили Силы обороны.
скриншот deepstatemap.live
Военные отметили, что за прошедшие сутки основные атакующие усилия противника были сосредоточены на Покровском направлении. Оккупанты пытались вклиниться в оборону ВСУ.
Также продолжаются интенсивные боевые действия на Лиманском направлении, атаки отбили.
"Наибольшую активность на Кураховском направлении штурмовые группы противника проявляли в районах Петропавловки, Дачного, Украинки, Шевченко и в городской застройке Курахово. Оккупанты продолжают накапливать силы для дальнейших атак", - говорится в сообщении.
ОСГВ "Хортица" добавляет, что на Времевском направлении украинские воины проводят меры по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника.
Ситуация на фронте
Россия продолжает наступление на фронте, пытаясь прорвать оборону ВСУ на востоке Украины. Кроме того, продолжаются тяжелые бои в Курской области.
За прошедшие сутки, по данным Генштаба ВСУ, на фронте зафиксировали почти 200 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Покровском, Краматорском, Кураховском направлениях.
Больше о том, чего ждать на фронте в 2025 году - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.