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В Часовом Яру и Торецке россияне разрушили некоторые украинские позиции, - Силы обороны

Часов Яр, Среда 01 января 2025 09:32
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В Часовом Яру и Торецке россияне разрушили некоторые украинские позиции, - Силы обороны Фото: в Часовом Яру и Торецке разрушены некоторые позиции ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска атаковали позиции Сил обороны в Часовом Яру и Торецке Донецкой области. В результате боев некоторые позиции были разрушены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица" в Telegram.

Как отмечается, под покровом тумана и с применением дымовых гранат противник атаковал позиции Сил обороны Украины в Часовом Яру и Торецке - на Краматорском и Торецком направлениях.

"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены", - сообщили Силы обороны.

скриншот deepstatemap.live

Военные отметили, что за прошедшие сутки основные атакующие усилия противника были сосредоточены на Покровском направлении. Оккупанты пытались вклиниться в оборону ВСУ.

Также продолжаются интенсивные боевые действия на Лиманском направлении, атаки отбили.

"Наибольшую активность на Кураховском направлении штурмовые группы противника проявляли в районах Петропавловки, Дачного, Украинки, Шевченко и в городской застройке Курахово. Оккупанты продолжают накапливать силы для дальнейших атак", - говорится в сообщении.

ОСГВ "Хортица" добавляет, что на Времевском направлении украинские воины проводят меры по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника.

Ситуация на фронте

Россия продолжает наступление на фронте, пытаясь прорвать оборону ВСУ на востоке Украины. Кроме того, продолжаются тяжелые бои в Курской области.

За прошедшие сутки, по данным Генштаба ВСУ, на фронте зафиксировали почти 200 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Покровском, Краматорском, Кураховском направлениях.

Больше о том, чего ждать на фронте в 2025 году - в материале РБК-Украина.

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