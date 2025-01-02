В Генштабе рассказали, сколько техники и военных потеряла РФ за сутки

За первые сутки нового года Россия потеряла на фронте 1370 военных. Кроме того, ВСУ лишили оккупантов четырех танков и 20 артсистем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Ситуация на фронте

На фронте по состоянию на вечер 1 января произошло 125 боевых столкновений. Самой "горячей" остается ситуация на Покровском направлении, где уже зафиксировано 35 атак врага. В частности, украинские военные показали, как уничтожают оккупантов в Покровске Донецкой области. Бои идут в частном секторе города.

Кроме того, российские войска атаковали позиции Сил обороны в Часовом Яру и Торецке Донецкой области. В результате боев некоторые позиции были разрушены.

В свою очередь в Новый год на фронте состоялись почти 200 атак, на Покровском направлении ВСУ остановили 57 штурмов РФ вблизи 16 населенных пунктов.

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