В Генштабе рассказали, сколько техники и военных потеряла РФ за сутки
За первые сутки нового года Россия потеряла на фронте 1370 военных. Кроме того, ВСУ лишили оккупантов четырех танков и 20 артсистем.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 792170 (+1370) человек ликвидировано;
- танков - 9676 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 20056 (+13) ед;
- артиллерийских систем - 21552 (+20) ед;
- РСЗО - 1256 ед;
- средства ПВО - 1032 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 330 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21200 (+69) ед;
- крылатые ракеты - 3003 ед;
- корабли/катера - 28 ед;
- подводные лодки - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 32729 (+54) ед;
- специальная техника - 3675 (+3) ед.
Ситуация на фронте
На фронте по состоянию на вечер 1 января произошло 125 боевых столкновений. Самой "горячей" остается ситуация на Покровском направлении, где уже зафиксировано 35 атак врага. В частности, украинские военные показали, как уничтожают оккупантов в Покровске Донецкой области. Бои идут в частном секторе города.
Кроме того, российские войска атаковали позиции Сил обороны в Часовом Яру и Торецке Донецкой области. В результате боев некоторые позиции были разрушены.
В свою очередь в Новый год на фронте состоялись почти 200 атак, на Покровском направлении ВСУ остановили 57 штурмов РФ вблизи 16 населенных пунктов.
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