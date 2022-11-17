ua ru
Чт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне нанесли удар по критической инфраструктуре в Харьковской область, есть раненые

Новина українською →
Харьковская область, Четверг 17 ноября 2022 11:21
Россияне нанесли удар по критической инфраструктуре в Харьковской область, есть раненые Фото: россияне нанесли удар по критической инфраструктуре в Харьковской область, есть раненые (t.me/zsuwar)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре в Изюмском районе Харьковской области. Вследствие удара пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Изюмскому району. Зафиксированы попадания по критической инфраструктуре. К сожалению, пострадали 3 работника, мужчины госпитализированы в лечебное учреждение", - написал он.

Напомним, в Украине с утра 17 ноября была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские войска вновь нанесли массированные удары по украинским городам. Есть информация о "прилетах" и работе системы ПВО.

Более подробно о ситуации в регионах - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Харьков ракетный удар
NEWS
Зеленский ответил на прогнозы Буданова об окончании войны
Зеленский ответил на прогнозы Буданова об окончании войны
DAILY
Куда Россия перекинет херсонскую группировку и где ждать основные бои
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Куда Россия перекинет херсонскую группировку и где ждать основные бои