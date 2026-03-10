В Генштабе рассказали, какие направления будут приоритетными для РФ этой весной

Российские войска концентрируют свои силы на Покровском и Александровском направлениях, но активные действия военных ВСУ срывают планы врага.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Александр Комаренко.
"Ситуация (на фронте - ред.) сложная, конечно, но контролируемая. Делаем все, что можем, и даже немного больше для того, чтобы сдерживать и уничтожать противника. Самыми тяжелыми остаются Покровское и Александровское направления", - отметил Комаренко.
По его словам, военным постепенно удается выравнивать обстановку за счет активных действий. Сейчас количество атак противника в районах Покровска, Мирнограда несколько снизилось за счет перенацеливания его войск на Александровское направление.
"Для них будут оставаться приоритетными Покровский, Александровский и Запорожский направления. Это для них направления сосредоточения основных усилий, чтобы выполнить те задачи, которые они для себя ставят", - добавил начальник Главного оперативного управления Генштаба.
При этом он отметил, что россияне хотят обеспечить себе полный контроль над Луганской и Донецкой областями, а также гарантировать максимальное продвижение в Запорожской и Днепропетровской областях.
"У них такие планы, и их действия для выполнения этих планов будут продолжаться", - подытожил Комаренко.
Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвел итоги операций Сил обороны, отметив, что украинские силы отбили больше территорий, чем РФ смогла захватить за последний период.
Также 8 марта сообщалось, что на северной части Харьковской области россияне сейчас находятся на "осторожной паузе".