В Генштабе рассказали о боях на новом направлении

По информации военного командования, с начала суток на фронте зафиксировали 99 боевых столкновений. При этом россияне атаковали общины приграничных населенных пунктов.

Ситуация на отдельных направлениях:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 17 боестолкновений, из которых пять продолжаются. Кроме того, враг нанес 5 авиаударов, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также осуществил 125 обстрелов позиций войск ВСУ и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражают атаку противника вблизи населенного пункта Каменка.

На Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать оборону украинских воинов.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила две атаки на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Копанки и Надежда.

На Северском направлении украинские защитники отбили один вражеский штурм в районе Григоровки.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили пять атак противника в районе трех населенных пунктов, еще одно сражение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении враг осуществил 14 штурмовых действий в районах пяти населенных пунктов. Один бой продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 32 попытки вытеснить бойцов ВСУ с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 25 атак противника, семь боев продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону украинских защитников. Силы обороны успешно отразили 17 вражеских штурмов, еще две атаки продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении защитники отразили две наступательные действия вражеских подразделений вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции защитников в районе Нестерянки. Авиация агрессора нанесла авиаудары по районам Каменского и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении украинские воины отразили атаку оккупантов в районе Антоновского моста. Неуправляемыми авиационными ракетами противник нанес удар по Николаевке.