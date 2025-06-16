У Генштабі розповіли про бої на новому напрямку

За інформацією військового командування, від початку доби на фронті зафіксували 99 бойових зіткнень. При цьому росіяни атакували громади прикордонних населених пунктів.

Ситуація на окремих напрямках:

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося 17 бойових зіткнень, з яких п'ять тривають. Крім того, ворог завдав 5 авіаударів, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 125 обстрілів позицій військ ЗСУ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивають атаку противника поблизу населеного пункту Кам'янка.

На Куп'янському напрямку російські окупанти тричі намагалися прорвати оборону українських воїнів.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Копанки та Надія.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили один ворожий штурм у районі Григорівки.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили п'ять атак противника в районі трьох населених пунктів, ще один бій триває досі.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій у районах п'яти населених пунктів. Один бій триває досі.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 32 спроби витіснити бійців ЗСУ із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск і відбили 25 атак противника, сім боїв тривають досі.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону українських захисників. Сили оборони успішно відбили 17 ворожих штурмів, ще дві атаки тривають досі.

На Гуляйпільському напрямку захисники відбили дві наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції захисників у районі Нестерянки. Авіація агресора завдала авіаударів по районах Кам'янського та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів у районі Антонівського мосту. Некерованими авіаційними ракетами противник завдав удару по Миколаївці.