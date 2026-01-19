RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Генштабе раскрыли новые детали ударов по НПЗ "Туапсинский" и нефтебазе россиян

Иллюстративное фото: в России были "прилеты" по НПЗ и нефтебазе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники во время удара по НПЗ "Туапсинский" в Краснодарском крае поразили одну из ключевых частей инфраструктуры завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Удар по НПЗ "Туапсинский"

В Генштабе заявили, что результаты недавнего удара по НПЗ "Туапсинский" были уточнены. 

"Подтверждено поражение наливного терминала предприятия", - отметили в военном командовании. 

Удар по нефтебазе "Осколнефтеснаб"

При этом, как рассказали в Генштабе, во время удара по нефтебазе  "Осколнефтеснаб" в населенном пункте Котел Белгородской области был уничтожен один и повреждены шесть резервуаров типа РВС-1000 (стальные резервуары объемом около 1000 кубических метров каждый).

Удар по складу с дронами в Луганской области

Также в Генштабе подтвердили, что украинские воины в ночь на 19 января ударили по складу беспилотных летательных аппаратов подразделения 144 мотострелковой дивизии (н. п. Новокраснянка, временно оккупированная территория Луганской области).

Напомним, в ночь на 31 декабря Силы обороны Украины нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры РФ в Краснодарском крае.

Под ударом оказался Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, там было зафиксировано попадание ударных беспилотников с последующим пожаром.

Генштаб сообщал, что повреждены установка первичной переработки нефти ЕЛОУ-АВТ-12 и комплексы глубокой переработки нефтепродуктов.

Туапсинский НПЗ входит в десятку крупнейших в России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНПЗВооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна в УкраинеАтака дронов