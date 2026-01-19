В Генштабе раскрыли новые детали ударов по НПЗ "Туапсинский" и нефтебазе россиян

Удар по НПЗ "Туапсинский"

В Генштабе заявили, что результаты недавнего удара по НПЗ "Туапсинский" были уточнены.

"Подтверждено поражение наливного терминала предприятия", - отметили в военном командовании.

Удар по нефтебазе "Осколнефтеснаб"

При этом, как рассказали в Генштабе, во время удара по нефтебазе "Осколнефтеснаб" в населенном пункте Котел Белгородской области был уничтожен один и повреждены шесть резервуаров типа РВС-1000 (стальные резервуары объемом около 1000 кубических метров каждый).

Удар по складу с дронами в Луганской области

Также в Генштабе подтвердили, что украинские воины в ночь на 19 января ударили по складу беспилотных летательных аппаратов подразделения 144 мотострелковой дивизии (н. п. Новокраснянка, временно оккупированная территория Луганской области).