В Генштабе раскрыли новые детали ударов по НПЗ "Туапсинский" и нефтебазе россиян

Украинские защитники во время удара по НПЗ "Туапсинский" в Краснодарском крае поразили одну из ключевых частей инфраструктуры завода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.
В Генштабе заявили, что результаты недавнего удара по НПЗ "Туапсинский" были уточнены.
"Подтверждено поражение наливного терминала предприятия", - отметили в военном командовании.
При этом, как рассказали в Генштабе, во время удара по нефтебазе "Осколнефтеснаб" в населенном пункте Котел Белгородской области был уничтожен один и повреждены шесть резервуаров типа РВС-1000 (стальные резервуары объемом около 1000 кубических метров каждый).
Также в Генштабе подтвердили, что украинские воины в ночь на 19 января ударили по складу беспилотных летательных аппаратов подразделения 144 мотострелковой дивизии (н. п. Новокраснянка, временно оккупированная территория Луганской области).
Напомним, в ночь на 31 декабря Силы обороны Украины нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры РФ в Краснодарском крае.
Под ударом оказался Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, там было зафиксировано попадание ударных беспилотников с последующим пожаром.
Генштаб сообщал, что повреждены установка первичной переработки нефти ЕЛОУ-АВТ-12 и комплексы глубокой переработки нефтепродуктов.
Туапсинский НПЗ входит в десятку крупнейших в России.