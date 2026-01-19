У Генштабі розкрили нові деталі ударів по НПЗ "Туапсинський" і нафтобазі росіян

Українські захисники під час удару по НПЗ "Туапсинський" у Краснодарському краї вразили одну з ключових частин інфраструктури заводу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.
У Генштабі заявили, що результати нещодавнього удару по НПЗ "Туапсинський" було уточнено.
"Підтверджено ураження наливного терміналу підприємства", - зазначили у військовому командуванні.
Водночас, як розповіли в Генштабі, під час удару по нафтобазі "Осколнефтеснаб" у населеному пункті Котел Бєлгородської області було знищено один і пошкоджено шість резервуарів типу РВС-1000 (сталеві резервуари об'ємом приблизно 1000 кубічних метрів кожен).
Також у Генштабі підтвердили, що українські воїни в ніч на 19 січня вдарили по складу безпілотних літальних апаратів підрозділу 144 мотострілецької дивізії (н. п. Новокраснянка, тимчасово окупована територія Луганської області).
Нагадаємо, в ніч на 31 грудня Сили оборони України завдали ударів по об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури РФ у Краснодарському краї.
Під ударом опинився Туапсинський нафтопереробний завод, там було зафіксовано влучання ударних безпілотників із подальшою пожежею.
Генштаб повідомляв, що пошкоджено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-12 і комплекси глибокої переробки нафтопродуктів.
Туапсинський НПЗ входить до десятки найбільших у Росії.