В Генштабе показали видео уничтожения танка оккупантов. Выжгли дотла

Украинские военные продолжают неустанно уничтожать технику окупантов вдоль всей линии фронта. На этот раз разгромлен вражеский танк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генштаба.

Как рассказали в Генштабе, очередное уничтожение танка Т-80 стало возможным благодаря совместной боевой работе 45 ОАБр и 63 ОМБр. Этот танк уникален тем, что имеет газотурбинный двигатель.

На видео можно увидеть, как украинские военные точным выстрелом уничтожают танк оккупантов, от чего тот загорелся. Вероятно, оккупанты были уничтожены вместе с их техникой.

Ситуация возле Бахмута Донецкой области

Ранее командующий Сухопутными силами ВСУ заявил, что в Бахмуте, где идут тяжелые бои, российские оккупанты находятся в ловушке, а украинские военные берут город под огневой контроль.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении ВСУ на прошлой неделе уволили 4 кв. км земли. В общей сложности освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 24 кв. км.

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