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У Генштабі показали відео знищення танка окупантів. Випалили дотла

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Понеділок 10 липня 2023 22:58
У Генштабі показали відео знищення танка окупантів. Випалили дотла Фото: у Генштабі показали відео знищення танка окупантів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські військові продовжують невпинно нищити техніку окупантів вздовж всієї лінії фронту. Цього разу було розгромлено ворожий танк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генштабу.

Як розповіли у Генштабі, чергове знищення танку Т-80 стало можливим завдяки спільній бойовій роботі 45 ОАБр та 63 ОМБр. Цей танк унікальний тим, що має газотурбінний двигун.

На відео можна побачити, як українські військові влучним пострілом знищують танк окупантів, від чого той загорівся. Ймовірно, окупанти були знищені разом з їх технікою.

Ситуація біля Бахмута Донецької області

Раніше командувач Сухопутних сил ЗСУ заявив, що у Бахмуті, де точаться важкі бої, російські окупанти перебувають у пастці, а українські військові беруть місто під вогневий контроль.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ЗСУ минулого тижня звільнили 4 кв. км землі. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку становить 24 кв. км.

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