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В Генштабе показали, как ВСУ прорвали минные поля в Курской области (видео)

Курская область, Понедельник 26 августа 2024 20:43
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В Генштабе показали, как ВСУ прорвали минные поля в Курской области (видео) Иллюстративное фото: ВСУ прорвали минные поля в Курской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники вначале операции в Курской области прорвали минные поля. В этом помогли инженерные войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины в Telegram.

Как отметили в Генштабе, с началом наступления украинских войск на Курскую область воины 49 инженерно-штурмовой бригады Сил поддержки ВСУ делали проходы в минных полях. Они обеспечивали проход украинских защитников вглубь обороны россиян и организовывали проходы через препятствия.

Бойцы 49 инженерно-штурмовой бригады были первыми в прорыве границы.

Что предшествовало

Напомним, украинские защитники несколько недель ведут боевые действия в Курской области. Они зашли на территорию РФ и добились там значительных успехов.

В частности, под их контролем находится город Суджа и еще почти 100 населенных пунктов на территории Курской области.

Также Украина взяла в плен большое количество российских солдат. Среди них не только профессиональная армия, но и обычные срочники, которых Россия бросила на защиту границы.

В частности, за один день бойцам Службы безопасности Украины удалось взять в плен 102 россиянина. Детально об этом РБК-Украина узнала у собственных источников.

По словам Зеленского, при помощи такой операции Украина не позволила России начать наступление на Сумскую область. При этом, как отметил глава государства, есть цели, которые нельзя разглашать.

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