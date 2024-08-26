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У Генштабі показали, як ЗСУ прорвали мінні поля в Курській області (відео)

Курська область, Понеділок 26 серпня 2024 20:43
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У Генштабі показали, як ЗСУ прорвали мінні поля в Курській області (відео) Ілюстративне фото: ЗСУ прорвали мінні поля в Курській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники на початку операції в Курській області прорвали мінні поля. У цьому допомогли інженерні війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб Збройних Сил України у Telegram.

Як зазначили у Генштабі, з початком наступу українських військ на Курську область воїни 49 інженерно-штурмової бригади Сил підтримки ЗСУ робили проходи у мінних полях. Вони забезпечували прохід українських захисників углиб оборони росіян та організовували проходи через перешкоди.

Бійці 49 інженерно-штурмової бригади були першими у прориві кордону.

Що передувало

Нагадаємо, українські захисники кілька тижнів ведуть бойові дії у Курській області. Вони зайшли на територію РФ і досягли там значних успіхів.

Зокрема, під їхнім контролем перебуває місто Суджа та ще майже 100 населених пунктів на території Курської області.

Також Україна взяла в полон велику кількість російських солдатів. Серед них не лише професійна армія, а й звичайні строковики, яких Росія кинула на захист кордону.

Зокрема, за один день бійцям Служби безпеки України вдалося взяти в полон 102 росіянина. Детально про це РБК-Україна дізналося у власних джерел.

За словами Зеленського, за допомогою такої операції Україна не дозволила Росії розпочати наступ на Сумську область. При цьому, як зазначив глава держави, є цілі, які не можна розголошувати.

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